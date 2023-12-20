Fenerbahçe'de Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi? İşte o madde
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Kanarya zirve yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmasına rağmen yıldız ismi Fred'i kaybetti. Mücadelenin son anlarında direkt olarak kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu, ligde bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Peki direkt olarak kırmızı kart gören Fred, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak müsabakada görev alabilecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.12.2023- 20:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 20:44