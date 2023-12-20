Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Mücadele kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Fred, maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, 90+8. dakikada kırmızı kart gördüğü Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı ve "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 mağlup ettiği olaylı maçın ardından yıldız isim Fred'den flaş bir paylaşım geldi.

Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fred daha sonra bu paylaşımını sildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

"KÜFÜR ETMEDİM" DEDİ

Kırmızı kart gören Fred'in maç bitiminde soyunma odasında takım arkadaşlarına "Hakeme kesinlikle küfür etmedim" dediği iddia edildi.

BRANCO'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco da Kayserispor karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Branco paylaşımında "Her şeye ve herkese karşı" ifadelerini kullandı.