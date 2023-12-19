Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İngiliz stoper! Yönetim ilk teması kurdu
Devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim İngiltere'ye gitti. Birçok isimle görüşen sarı-lacivertli ekip İngiliz stoper için harekete geçti. Kurmaylar, tecrübeli oyuncuyu ocakta kadroya dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya'nın hücuma ve defansa yönelik takviyeler yapması bekleniyor.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.