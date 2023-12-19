Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar dört bir koldan devam ediyor. Özellikle savunma hattına takviye yapmayı düşünen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli kurmayların, o yıldızın transferi için İngiltere'ye gittiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertliler işi sıkı tutuyor.
Operasyon için düğmeye basan Kanarya'da eksik bölgelere nokta atışı transferler planlanıyor.