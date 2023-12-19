Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar dört bir koldan devam ediyor. Özellikle savunma hattına takviye yapmayı düşünen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli kurmayların, o yıldızın transferi için İngiltere'ye gittiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 06:40