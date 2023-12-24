Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN CAN'IN SÖZLERİ:

Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk.

Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız.