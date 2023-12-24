Toroğlu yorumladı! O pozisyonda penaltı var mı?
İsmail Kartal: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin!
Süper Loto sonuçları (24 Aralık)
Süper Loto çekildi mi? 24 Aralık Pazar
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Barış Alper: Hedefimiz Süper Kupa! Barış Alper: Hedefimiz Süper Kupa! 21:36
Buruk: Bir yumruk vardı... Buruk: Bir yumruk vardı... 21:30
İsmail Kartal: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin! İsmail Kartal: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin! 21:27
Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" 21:26
İrfan Can: Mücadeleci bir derbi oldu! İrfan Can: Mücadeleci bir derbi oldu! 21:23
Crespo: Hala lideriz! Crespo: Hala lideriz! 21:21
Daha Eski
Muslera: F.Bahçe iyi savundu! Muslera: F.Bahçe iyi savundu! 21:17
"Daha çok şans yarattık" "Daha çok şans yarattık" 21:16
"Sonunu getiremedik!" "Sonunu getiremedik!" 21:14
Chamberlain ameliyat oldu! Chamberlain ameliyat oldu! 21:10
Derbide gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı Derbide gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı 20:41
Cimbom'a kötü haber! İki oyuncu... Cimbom'a kötü haber! İki oyuncu... 20:41
SON DAKİKA