Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp liderliğini sürdürmek ve Galatasaray derbisi öncesi ligde takılmak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, büyük ölçüde ilk 11'ini belirlerken; sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)