İngiltere'de Watford forması giydikten sonra 2022'de Fenerbahçe'ye katılan Joshua King, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı.
Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Yıldız isme İngiltere'den 2 talip
Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arasında bazı değişikliklere gidecek. Kadroya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bazı isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusuna İngiltere'den talipler çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya'da gözden düşen oyuncuya, Ada'dan bir talip daha çıktı.
Teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de şans vermiyordu.