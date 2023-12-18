Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Yıldız isme İngiltere'den 2 talip

Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arasında bazı değişikliklere gidecek. Kadroya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bazı isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusuna İngiltere'den talipler çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 06:40