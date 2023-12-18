Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Galatasaray iddiası...

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi. Ocak ayında ön libero bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yıldız isim için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar.. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 06:40