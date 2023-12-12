Fenerbahçe'de Spartak Trnava mesaisi!

UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 14:40