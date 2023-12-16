Perşembe gecesi UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Tırnava ağlarına 2 gol bırakan Edin Dzeko müthiş bir istatistiğin sahibi oldu.
Edin Dzeko'dan müthiş performans! Tek rakibi Cristiano Ronaldo
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Edin Dzeko başarılı performansıyla taraftarlardan büyük takdir topluyor. Bosnalı oyuncu, attığı gollerle o istatistikte dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile yarışıyor. İşte detaylar...
Takvim'in haberine göre; 37'lik Boşnak santrfor 35 yaş ve üstü oyuncular kategorisinde Cristiano Ronaldo'nun ardından 2023/24 sezonunda en çok gol katkısı veren 2. oyuncu oldu.
21 maçta 16 gol, 7 asist yapan Dzeko toplam 23 gole katkı verdi.