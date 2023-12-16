Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Hedefteki isim belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Yönetim yazın olduğu gibi ocak ayında da iddialı takviyelere imza atmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transferi bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 06:40