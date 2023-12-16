Fenerbahçe'de transferde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Hedefteki isim belli oldu
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Yönetim yazın olduğu gibi ocak ayında da iddialı takviyelere imza atmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transferi bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde ocak ayında flaş hamleler gerçekleşebilir.
Yönetim sezon başı olduğu gibi ocak ayında da nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor.