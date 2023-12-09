TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rade Krunic şoku! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rade Krunic şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim, eski gözdesi Rade Krunic için tekrardan harekete geçmişti. Ancak sarı lacivertliler, 30 yaşındaki yıldızın transferinde beklenmedik bir haber aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2023- 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023- 10:29