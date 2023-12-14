Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımda son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle başantrenör Dimitris Itoudis ile yollar ayrılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi.
Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmamıştı.
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius! 💛💙 👉 https://t.co/BydWHDC7Eg pic.twitter.com/RK5CFOfDaO— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 14, 2023