Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2023- 19:47