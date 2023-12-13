TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin savunmasına Alman panzeri! Temaslar başlıyor

Sakatlıklar nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, stoper bölgesinde birçok değişikliğe gitti. Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sahalardan bir süre uzak kalması, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'da ve ligde sorunlar yaşamasına sebep olmuştu. Bunun üzerine yönetim devre arasında rotasyonu güçlendirme kararı aldı. Kurmaylar, Alman panzerini kadroya dahil etmek için çalışmalara başlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2023- 06:40