Fenerbahçe'ye rekor bonservis geliri! Almanların transfer kararı...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Dev derbide ezeli rakibini yenen sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetin ardından liderliği geri aldı. Kanarya'da performansıyla dikkat çeken yıldız ismin rekor bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor. İşte Almanlar'ın transfer kararı... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.12.2023- 12:35