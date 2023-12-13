TRANSFER HABERİ | Bekleneni verememişti! Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu

Son dakika transfer haberi: Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başı Süper Lig şampiyonluğu için birçok yıldız transfere imza atan sarı-lacivertlilerin bir oyuncusu bekleneni veremedi. O futbolcuya İngiltere'den talip var. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2023- 20:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023- 20:12