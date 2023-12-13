Fenerbahçe Beko'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.
Itoudis, 2022 yılında 3 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'ye imza attı.
Yunan koç, 2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile iki kez EuroLeague şampiyonu ve eski bir Yunan milli takımı koçu.
İŞTE FENERBAHÇE BEKO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Dimitris Itoudis'e teşekkürlerimizle 2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar… pic.twitter.com/v9lfvjL6bU— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 13, 2023