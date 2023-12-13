Fenerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı. Son zamanlarda alınan olumsuz sonuçların ardından başantrenör Dimitris Itoudis ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.

Itoudis, 2022 yılında 3 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'ye imza attı.

Yunan koç, 2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile iki kez EuroLeague şampiyonu ve eski bir Yunan milli takımı koçu.

İŞTE FENERBAHÇE BEKO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA: