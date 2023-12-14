Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile evinde karşılaşacak. Kritik müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Aleksandar Stravrev yönetecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, kazanması durumunda gruptan çıkacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve 11'lerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can E, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can K, Tadic, Dzeko

S. Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukota, Bernat, Azango, Ofori, Duris

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev'in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR'da Ante Culjak eşlik edecek.

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.