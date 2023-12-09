SON DAKİKA: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2023- 12:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023- 12:17