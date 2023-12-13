Fenerbahçe liderlik peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Spartak Trnava maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesiyle ve liderlik koltuğuna oturmak ve adını direkt son 16'ya yazdırmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2023- 16:29