Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! İşte yapılacak teklif
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Ada'da forma giyen yıldız ismi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. İşte kurmayların İngiliz ekibine yapacağı teklif... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor.
Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.