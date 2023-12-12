UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da son grup maçlarına çıkıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag'a konuk oluyor. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı organizasyonda Spartak Trnava ile evinde ağırlayacak. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 18:36