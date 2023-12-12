Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplarındaki 6. maçlarına çıkıyor.
UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da son grup maçlarına çıkıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag'a konuk oluyor. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı organizasyonda Spartak Trnava ile evinde ağırlayacak. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden son maçta Galatasaray, Kopenhag'a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı planlıyor.