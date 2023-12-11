Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında, savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor. Rakiplerine 102 şut fırsatı veren sarı-lacivertliler, bu alanda Bayern Münih, Mancheseter City, Lille ve Leverkusen gibi Avrupa devlerini geçmeyi başardı.
Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı!
Trendyol Süper Lig'de oynadığı hücum futboluyla göz dolduran Fenerbahçe, Süper Lig'de 29 averajla lider konumda bulunuyor. Bu sezon ligde 40 gole ulaşan sarı-lacivertliler oynadığı ofansif futbolun yanı sıra savunmadaki performansıyla da Avrupa devlerini geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2023- 06:40
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 maçta 11 gol yiyen Kanarya, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi değerlendirmeye alındığında, rakiplerine en az şut fırsatı veren takım oldu.
Sarı-Lacivertliler, rakiplerine 102 şut izni vererek zirvede yer aldı. Fenerbahçe'yi Bayern Münih (116), Bayer Leverkusen (116), Lille (121) ve Manchester City (128) takip etti.