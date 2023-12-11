Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında, savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor. Rakiplerine 102 şut fırsatı veren sarı-lacivertliler, bu alanda Bayern Münih, Mancheseter City, Lille ve Leverkusen gibi Avrupa devlerini geçmeyi başardı.