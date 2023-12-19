Fenerbahçe'de transfer rahatsızlığı! "Kafasını karıştırmayın"

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de, birçok oyuncu Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sarı lacivertlilerde bazı futbolcuların adı transferde dev takımlarla geçerken yönetimden flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe Kulübü, o yıldızın menajerine "Haziran ayına kadar bize teklifle gelmeyin" mesajını iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 06:40