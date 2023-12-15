Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI SKOR | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Fransa ekibi Monaco'yu ağırlıyor. Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni antrenörü Saras Jasikevicius ile ilk maçına çıkıyor. THY EuroLeague'de son 2 maçından da yenilgiyle ayrılan Kanarya, rakibi önünde galip gelmek istiyor. Son maçında Zalgris'i mağlup eden Monaco ise deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 20:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023- 20:51