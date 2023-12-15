THY EuroLeague'in 15. hafta heyecanı bugün otemsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Fransa ekibi Monaco'yu ağırlıyor.
Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni antrenörü Saras Jasikevicius ile ilk maçına çıkıyor.
THY EuroLeague'de son 2 maçından da yenilgiyle ayrılan Kanarya, rakibi önünde galip gelmek istiyor.
Son maçında Zalgris'i mağlup eden Monaco ise deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 15 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1.Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 8 - 6 Monaco