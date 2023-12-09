Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım, bilmiyorum. Kaptanımız Dzeko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık.

Böyle istatistiklere sahip olmak iyi hissettirir. Bugün önemli olan takım olarak aldığımız 3 puandı. Ben kulübüm için her zaman en iyisini ortaya koyarım. Gelişim kaydediyorum, gollerle asistlerle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok ama çok mutluyum.