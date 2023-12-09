Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız, "Çok iyi bir oyun sergiledik. İlk dakikadan son dakikaya kadar takım harika bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok iyi bir oyun sergiledik. İlk dakikadan son dakikaya kadar takım harika bir performans sergiledi. Çok iyi futbol oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı golü yedik. Sonra durmadık. Maçı kazanacağımızı biliyorduk. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum.

Keşke Sebastian attığı golün öncesinde asistimi değerlendirebilseydi. O her zaman böyle, daha zor pozisyonlarda gol atmayı çok seviyor. Çok fazla gol oyuncunun gol atması takımımız için çok iyi. Tek oyuncuya bağlı olsak sorun olurdu. Fred de aslında çok pozisyona giriyor. Burada oynamak kolay değil ama takımımız çok iyi performans sergiledi.