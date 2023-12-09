Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

İŞTE CRESPO'NUN SÖZLERİ:

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Crespo, "Hem kendi adıma, hem takımımız adına güzel bir performans sergiledik. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN KALİTESİNİ BİLİYORUZ"

Kendi kalitelerini bildiklerini dile getiren Crespo, "Takımımızın kalitesini biliyoruz. Danimarka'daki yaşanan bir kazaydı ama bu tarz kazalar büyük takımların başına gelebilir. Önemli olan bu maçların ardından reaksiyon gösterebilmektir. Bunu da hem Sivaspor, hem de Beşiktaş maçlarında gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FIRSATIMI BEKLEDİM"

Crespo, sezon başında çok fazla süre alamadığını ancak fırsat beklediğini dile getirerek, "Hem kendime hem de çalışmalarıma çok güveniyordum. Ayrıca hocamızın bana olan inancına güveniyordum. Fırsatın geleceğini biliyordum. Gelince de elimden geleni yaptım. Tek yapmam gereken beklemekti. En önemlisi Fenerbahçe'nin başarısı" diye konuştu.

"BU SENE ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Ligde dengeli bir yarışın olduğunu belirten Crespo, "Bu yarışın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray da iyi bir takım ama biz kendi çalışmalarımıza inanıyoruz. Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz" dedi.