TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri yarışıyordu! İşte Fenerbahçe'nin yıldız isim için talep ettiği rakam

TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri yarışıyordu! İşte Fenerbahçe'nin yıldız isim için talep ettiği rakam

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte birçok isim performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetim, Avrupa devlerinin transfer listesinde bulunan yıldız oyuncusu için rakam belirledi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)