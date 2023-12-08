FENERBAHÇE HABERLERİ - Rade Krunic transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Devre arasında orta saha hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, yaz aylarında kadrosuna bir türlü katamadığı Rade Krunic'e kavuşuyor. Yönetim, yıldız isimle anlaşma aşamasına geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.12.2023- 13:01