UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Nordsjælland'ın konuğu oldu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjælland karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Deplasmanda alınan beklenmedik yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. İşte detaylar...
Mücadele Danimarka ekibinin 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta temsilcimiz Fenerbahçe'nin tek golü Belçikalı yıldız futbolcu Mich Batshuayi'den geldi.