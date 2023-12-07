Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Gribal enfeksiyonu olan Joshua King antrenmana katılmadı. Sakatlıkları süren Miha Zajc ile Rodrigo Becao da çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.