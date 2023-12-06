Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızını istiyorlar! 'Astronomik bir ücret...'
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusunu Manchester United istiyor. İngiltere basını, ManU'nun yıldız oyuncu için 'astronomik bir ücretle' Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Galatasaray ile paylaşıyor.
Kanarya son olarak Trendyol Süper Lig'de EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı.