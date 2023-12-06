Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe bir yandan lig şampiyonluğu yolunda yara almadan hedefe ilerlemek için uğraş verirken, diğer yandan da Konferans Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'de öncelik stoper transferi! 3 aday belirlendi
Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda transfer listesi için rota olarak Güney Amerika tercih edildi. Kartal'ın onayıyla isimleri belirleyen sarı lacivertli yönetim kısa süre içinde harekete geçecek. İşte Fenerbahçe'nin Güney Amerika ekiplerinden listesine eklediği 3 stoper ve transferde son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)
İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda devre arasında harekete geçecek olan sarı lacivertli yönetimin öncelikleri arasında stoper mevkisi var.
Sarı lacivertlilerin devre arası transfer döneminde ilk hedefi ise Güney Amerika olacak.