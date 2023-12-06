Fenerbahçe'de öncelik stoper transferi! 3 aday belirlendi

Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda transfer listesi için rota olarak Güney Amerika tercih edildi. Kartal'ın onayıyla isimleri belirleyen sarı lacivertli yönetim kısa süre içinde harekete geçecek. İşte Fenerbahçe'nin Güney Amerika ekiplerinden listesine eklediği 3 stoper ve transferde son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 06:40