Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci haftasında deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Right to Dream Park'ta teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başlarken daha sonra oyuncular pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü.
İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, basına kapalı olan bölümünde Nordsjaelland mücadelesine yönelik taktik idman yapıldı.
Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park tribünlerinde sarı ve kırmızı bayrakların yer alması dikkati çekti.
Konferans Ligi H Grubu 5'inci hafta maçında Nordsjaelland ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele yarın TSİ 23.00'te başlayacak.