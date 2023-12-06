Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stopere sürpriz yerli transfer! Herkes Breziyalı yıldızı beklerken...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları aralıksız sürüyor. Son haftalarda stoper bölgesinde sakatlıklarla boğuşan Kanarya o mevkiye alternatif arayışlarına başladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yerli yıldız futbolcusunu yakın markaja aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.