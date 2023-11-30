Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'ye Norveçli kanat
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor. Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde kanat bölgesini güçlendirme kararı alırken, liste başına Norveçli ismi yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler devre arası takımdan ayrılması beklenen Joshua King ve Ryan Kent'in yerine kanat takviyesi yapmayı düşünüyor.
Takvim'in haberine göre; bu mevki için gündeme gelen son aday ise Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 24 yaşındaki Norveçli Kristoffer Velde oldu.