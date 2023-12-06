Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide forma giyemeyecek
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Dev derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen Kanarya'ya kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
37 puana yükselen sarı lacivertliler, liderlik koltuğunu ezeli rakibinden geri aldı.