Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"Biz maç maç düşünüyoruz demiştik. Nordsjaelland maçının telafisi ileriki günlerde olacaktır. Biz bugüne odaklandık. Oyuncularımızdan güzel bir reaksiyon bekliyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

"CRESPO'NUN OYNAMASI BİR TERCİH"

"Crespo'nun oynaması bir tercih. Her oyuncu bizim için önemli, önümüzdeki maçlarda Emre Mor, Cengiz, King gibi isimlerde olabilir. Bu çok uzun bir maraton"