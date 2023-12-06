Saski Baskonia 80-79 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberi: Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 12. haftasında Saski Baskonia, evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, temsilcimizi 80-79 mağlup etti. İşte maçın detayları...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 00:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023- 00:21
Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 12. haftasında Saski Baskonia, evinde Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi temsilcimiz 80-79 kaybetti.
CANLI SKOR
1. çeyrek: S. Baskonia 8-18 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: S. Baskonia 38-37 F.Bahçe Beko
3. çeyrek: S. Baskonia 57-55 F.Bahçe Beko
4. çeyrek: S. Baskonia 80-79 F.Bahçe Beko