Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! 'Balonu patladı ayrılık gününü bekliyor'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçti. Sarı lacivertliler bu sonuçla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan karşılaşma sonrası dış basından bomba bir iddia geldi. Fenerbahçeli o yıldız sert sözlerle eleştirilirken, yayınlanan haberde ayrılık sinyali verildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe zorlu rakibini 4-1 mağlup etti.
Ülker Stadyumu'nda taraftarı önünde Nordsjaelland mağlubiyetini unutturan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 3 puanı hanesine yazdırdı.