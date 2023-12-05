Fenerbahçe'de şimdiye kadar Süper Lig ve Avrupa kupaları dahil 25 maça çıkan, 10 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına katkı sağlayan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli taraftarları kendine hayran bıraktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocası açıkladı! İşte Sebastian Szymanski'nin yeni adresi
Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Sebastian Szymanski'nin talipleri gün geçtikçe artıyor. Sarı-lacivertli yıldız ismin eksi hocası, Szymanski'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Polonyalı oyuncunun yeni adresi... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerin hücumdaki önemli isimlerinden olan Szymanski, Sivasspor maçında takımının ilk golünü kaydetti.
Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu.