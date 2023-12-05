Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye piyango! Almanlardan sonra PSG devrede
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.Son olarak Fransız ekibi PSG, yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler rakibini 4-1 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe'nin galibiyeti getiren gollerini Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş(KK) ve Edin Dzeko kaydetti.