Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Aranan kan bulundu! Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Fransa'da
Son dakika transfer haberi: Yaz ayında aradığı 6 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe, devre arası için istediği transferi yapmak istiyor. Bu nedenle çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler rotayı Fransa'ya çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu kaliteli bir 6 numara ile güçlendirmek istiyor.
Kanarya bunun için rotayı Fransa'ya çevirdi.