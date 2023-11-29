Aranan kan bulundu! Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Fransa'da

Son dakika transfer haberi: Yaz ayında aradığı 6 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe, devre arası için istediği transferi yapmak istiyor. Bu nedenle çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler rotayı Fransa'ya çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 06:40