TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok gelişme! 'Sabrı taştı ayrılmak istiyor'

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ocak ayında birçok vedanın yaşanması bekleniyordu. Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız futbolcusu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)