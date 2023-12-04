Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim üst üste yaşanan sakatlıkların ardından transferde gaza basmıştı. Listesinde birçok isim bulunan sarı lacivertlilerin gündemine ise beklenmedik bir futbolcu geldi. Kanarya'nın, eski yıldızı Enner Valencia'nın takım arkadaşı için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)