Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe evinde EMS Yapı Sivaspor'u ağırladı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta takımının 2 golüne imza atan Edin Dzeko karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE DZEKO'NUN AÇIKLAMALARI:

"FRED'İ ÇOK ÖZLEDİK"

Sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz, Fred büyük bir oyuncu. Fred'i çok özledik. Fiziksel olarak daha da üzerine koyacaktır. Kolay değil. 1 ay boyunca sakat olmak kolay değil. Fred'in bugün oyunu, daha altını ve süre olarak daha azını bekliyordum.

"GALİP GELMEK ÖNEMLİYDİ"

Galip gelmek çok önemliydi. Önümüzde birkaç gün dinlenme fırsatı olacak. Beşiktaş maçı, büyük bir maç. İyi oyuncuları var. O maça kadar olan süreyi iyi değerlendireceğiz ve o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız.