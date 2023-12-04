Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak ezeli rakibine kaptırdığı liderliği geri almak istiyor. Konuk takım da 3 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Hafta içinde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak taraftarlarına şok yaşatan sarı-lacivertlilerde tek hedef Sivas karşısında sahadan üç puanla ayrılmak. Sarı-kanarya, alacağı galibiyetle hem ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği devralmak hem de hafta içinde kırdığı taraftarına kendisini affettirmek istiyor. Maç saat 20.00'de...

FRED %80 İLK 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Pendikspor maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan uzak kalan Fred'in bugün forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, sağlık heyetinden gelecek rapora göre bu konuda hareket edecek ancak gelen bilgilere göre sambacı yüzde 80 ilk 11'de olacak. Cumartesi günü takımla çalışmalara başlayan Alexander Djiku ise riske edilmeyecek. Ganalı stoper 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisine saklanacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj.