Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek görev yapacak. Fenerbahçe - Sivasspor maçına yoğun ilgi bekleniyor. Fenerbahçe'de Becao ve Osayi-Samuel maçta süre alamayacak. Fred ve Djiku ise görev verilmesi halinde süre alabilecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ile Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

MAÇ 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus, Charisis, Samu Saiz, Burak, Clinton N'jie, Manaj

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYOR!

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

ZAJC BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı. Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.

SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.